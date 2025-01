Fiumicino, divieti di sosta durante le "Giornate ecologiche itineranti"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025 – Il Comune diinforma che, nell’ambito dello svolgimento delle “”, i cittadini del Comune dipotranno conferire, dalle 10 alle 16, all’interno di contenitori predisposti dal gestore del Servizio di Igiene Urbana, i loro rifiuti consistenti in: sfalci e potature, ingombranti e RAEE, pneumatici, materiali inerti, oli vegetali esausti, batterie auto e lampadine al neon e a basso consumo.Per lo svolgimento del servizio,leindicate nel calendario già pubblicato, e fino ad ultimazione dello sgombero delle aree, è stata riscontrata la necessità di procedere alla chiusura temporanea di aree destinate a parcheggio o di sedime stradale, per il posizionamento dei contenitori, dalle 7,30 alle 16,30, nelle seguenti località:Aranova– Via Siliqua angolo Via Austis (parcheggio)Isola Sacra – Largo Borsellino (area mercato settimanale)Isola Sacra – Via Scagliosi (Parco)Torrimpietra – Via Aurelia (parcheggio centro commerciale)Maccarese – Via Giovanna Reggiani Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo a Palidoro (parcheggio)Tragliata – Via del CastellaccioTragliatella – Via delle PertucceFocene – Viale di FoceneParco Leonardo – Via Copenaghen (parcheggio)Fregene – Via Fertilia fronte campo sportivoTesta di Lepre – Largo Formichi– Via della Foce Micina (area nuovo mercato plateatico del sabato)Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo a Palidoro (parcheggio)