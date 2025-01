Emergenza granchio blu, il maxi piano del Masaf per salvare i pescatori e l'ecosistema marino

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 22 gennaio 2025 – Se ne sente parlare meno, ma continua a proliferare sempre più: ilblu non ha abbandonato i nostri mari, anzi, la specie continua a riprodursi e a finire nelle rete dei. Tanti i danni provocati nel settore della pesca: finiscono nelle reti dei, ma non sono considerati pescato “appetibile” per il mercato; sono predatori di altre specie e ne riducono così la riproduzione.Insomma, una “piaga” che va in qualche modo contrastata. Per questo il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste () ha presentato il “di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specieblu”. Una misura che mira a ristabilire l’equilibrio del nostro ecosistemae a limitare i danni per il settore ittico.