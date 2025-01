Ilfattoquotidiano.it - “Due husky stavano sbranando una gattina. Ho cercato di toglierla dalle loro fauci. Il padrone guardava e non muoveva un dito”: lo rivela una volontaria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una vicenda orribile – avvenuta nel luglio 2020 – che ha visto coinvolti due cani, di razza, e una. A testimoniare quanto accaduto, in aula al Tribunale di Roma, unadella colonia felina “La casetta dei gatti”. Al centro della vicenda, come riporta Il Messaggero, c’è Alessandro Sallusti “44enne romano imputato per uccisione di animali davanti al giudice monocratico della quinta sezione penale Albina Fiordalisi”. Laha spiegato davanti al giudice: “Hodi togliere il gattodei due. Lomentre ilnonun”.“Ho sentito dei rumori strani – ha spiegato la donna – Hodi capire cosa stesse accadendo. Allarmata da quei versi ho chiesto: ‘C’è nessuno? Va tutto bene?’. Dopo minuti di silenzio inquietante, mi sono sporta oltre la rete e lì ho visto una scena atroce.