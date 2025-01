Spazionapoli.it - Colpo di scena Adeyemi, contatto diretto con Conte: le cifre

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli calciomercato ultimissime – In queste ultime ore è arrivato un importante aggiornamento sul futuro di.Il Napoli, dopo aver battuto sabato scorso l’Atalanta, sta per giocare un altro big match. I partenopei, infatti, sabato ospiteranno al Maradona la Juventus di Thiago Motta.Ma si sa che questi sono giorni caldissimi anche in sede di calciomercato. Il Napoli, vista la fase di stallo su Garnacho, starebbe infatti spingendo per un altro profilo, ovverodel Borussia Dortmund.Calciomercato Napoli,in giornata tra: ecco gli ultimi dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Antonioha avuto quest’oggi uncon il calciatore. Il tecnico pugliese ha spiegato adtutto il progetto che c’è su di lui.