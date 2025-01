Terzotemponapoli.com - Chiariello: ”Napoli, non si possono spendere 65 milioni per Garnacho e 50 milioni per Adeyemi”

Oggi su CRC, Radio partner della SSC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto: Le Coppe hanno portato finora 4 vittorie ed 1 pareggio su 5 gare di Champions“Posto che le Coppe hanno portato finora 4 vittorie ed 1 pareggio su 5 gare di Champions contribuendo alla riconquista del quinto posto valido per la Champions, ma questo obiettivo ci riguarda poco. Ci fa piacere per le italiane e per il movimento italiano. Come operatori e tifosi dell’ambienteperò ci interessa zero, per fortuna.: ilè destinato a finire nella peggiore delle ipotesi tra le prime tre in classificaIlè destinato a finire nella peggiore delle ipotesi tra le prime tre in classifica.