Ilfoglio.it - Chi è René Benko, l'imprenditore arrestato dopo il crac miliardario della sua holding

Leggi su Ilfoglio.it

Il magnate immobiliare tiroleseè ai domiciliari nella sua villa di Innsbruck, dove stamattina è stato raggiunto dall'ordine di arrestoprocura anticorruzione di Vienna. Il magnate austriaco è indagato in quattro procure, compresa quella di Trento. Le accuse per cui la procura anticorruzione austriaca (Wktsa) ha disposto la misura cautelare comprendono quella di aver occultato alcuni beni in relazione al crollo del suo impero commerciale, Signa Group:immobiliare con diversi marchi al suo interno, fra cui i grandi magazzini tedeschi KaDeWe e Galeria. Il ritratto dell'è nato nello stesso luogo in cui è stato, Innsbruck, figlio di un dipendente del governo locale e di una insegnante di scuola materna. Vive la sua prima esperienza lavorativa nel settore immobiliare a 17 anni, in un’impresa edile.