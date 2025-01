Cityrumors.it - Chi è René Benko, arrestato in Austria dopo il crac del gruppo Signa | È indagato in quattro paesi

L’hannoinildel. Il magnate tirolese era nella sua villa ad Innsbruck: cosa rischiaLe autoritàche l’hannomentre si trovava nella sua villa ad Innsbruck e oradovrà rispondere delle accuse che gli vengono rivolte da, tra cui l’Italia, in riferimento aldel. Il commercialista e magnate tirolese, residente in, aveva già ricevuto una richiesta di arresto da parte della procura generale di Trento lo scorso dicembre ma, poiché cittadinoco, l’aveva rifiutato questo primo provvedimento.Chi èinildelin(cityrumors.it / ansafoto)Sono più di cento le perquisizioni portate avanti dai carabinieri del Ros e dalla guardia di finanza, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Trento, in relazione a presunti reati legati alla pubblica amministrazione e alla speculazione edilizia.