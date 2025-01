Liberoquotidiano.it - "Avevo bloccato Carlo Conti sul telefono": clamoroso a Sanremo 2025, Gerry Scotti stava per far saltare tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ufficiale: alla prima serata di, ad accompagnaresul palco ci saranno Antonella Clerici e. E quest'ultimo parla della "convocazione" a sorpresa all'agenzia di stampa AdnKronos, a cui spiega: "Vado al festival per il piacere di andarci, senza cachet. È stata l'unica condizione contrattuale che ho posto aquando me l'ha chiesto. Diciamo che è uno sfizio che posso permettermi e quindi il mio primo festival voglio farlo così", spiega, uno dei volti di punta della concorrenza, di Mediaset. Per quel che riguarda la scelta di, ecco che il conduttore della kermesse e direttore artistico ha spiegato senza troppi giri di parole che è dovuta al fatto che sono "due carissimi amici, ci divertiremo". Amici, certo, ma anche due strepitosi professionisti con un grande, sconfinato, seguito in termini di pubblico.