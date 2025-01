Juventusnews24.com - Araujo Juventus, l’ex obiettivo ha l’accordo con il Barcellona. Rinnovo in arrivo per il difensore: tutti i dettagli

di RedazioneNews24bianconero hacon ilinper il centrale: svelatiE’ stato a lungo inseguito dal calciomercato, ma poi alla fine non se ne è fatto nulla. E ora Ronaldè pronto a rinnovare il proprio contratto con il, spazzando definitivamente via le ultime voci di addio.Come spiega Nicolò Schira, la firma dell’uruguaiano dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi, con un prolungamento che lo vedrà allungare il proprio accordo fino all’estate del 2030, con opzione per un’ulteriore annata.Leggi sunews24.com