Ilgiorno.it - Alta Velocità tra Milano e Parigi: al via la vendita dei biglietti (da 29 euro)

, 23 gennaio 2025 – Buone notizie per gli appassionati della ville lumière e per i francesi che vogliono scoprire i tesori della Lombardia: SNCF Voyageurs, ha reso noto che oggi giovedì 23 gennaio 2025 è scattata l'apertura delle vendite per il collegamento diretto TGV (Train à grand vitesse, ovvero “treno ad”) INOUI tra. Il collegamento era stato sospeso nell'agosto 2023 a causa di una frana avvenuta nella valle della Maurienne, nel dipartimento francese della Savoia. Dopo aver effettuato importanti lavori, le autorità competenti hanno confermato la messa in sicurezza del passaggio ferroviario per la circolazione dei treni e la riapertura della linea tra l'Italia e la Francia. Stando a quanto riferito la riapertura è prevista per il 31 marzo 2025. Ma è già possibile acquistare i