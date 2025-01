Lanazione.it - All’Istituto Varchi rappresentazione teatrale dedicata ad una grande scienziata

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Martedì scorso alcune classi quarte dell'IIS Benedettodi Montehanno avuto l'opportunità di assistere alla"Gli occhiali di Rosalind",allaRosalind Elsie Franklin, chimica-fisica e cristallografa dagli importanti contributi nel campo della biologia molecolare, specie nella comprensione della struttura del DNA. Lo spettacolo, curato dalla compagniaL'Aquila Signorina, un brand della cooperativa di Imola Le Tre Corde, ha confermato l'interesse per il connubio tra arte e scienza. Gli attori Gabriele Argazzi e Barbara Bonora hanno dato vita a una performance dispessore, che ha catturato l'attenzione degli studenti sia per la qualità interpretativa che per l'attualità dei temi trattati quali le criticità del riconoscimento del ruolo delle donne in ambito STEM e l’etica nei rapporti professionali.