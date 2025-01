Serieanews.com - Abbiamo visto in anteprima Fantacalcio-La Serie: è bella per un motivo che unisce tutti noi

inlache uscirà su YouTube dedicata al. Luca Vecchi ha fotografato (con tante risate) milioni di persone. Vi raccontiamo di piùin-La: èper unchenoi –anews.comVi siete mai chiesti cosa accade nella mente di un fantallenatore quando fa l’asta, decide la strategia o si danna per un gol di un illustre sconosciuto? Da fine gennaio, non dovrete più immaginarlo:– Laarriva su YouTube per portare in scena l’universo di chi vive ogni giornata di campionato come una missione epica.Dal 30 gennaio 2025, il canale YouTube disi trasforma in un palcoscenico per raccontare storie di amicizia, rivalità e colpi di scena che hanno come cuore pulsante il fantasy game ufficiale dellaA.