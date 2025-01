Thesocialpost.it - Tragico frontale nella notte in Italia: il dramma di una ragazza incinta, terribile

incidentein: una donna di 31 anniè ricoverata in gravi condizioni di salute all’Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stata coinvolta nell’incidente costato la vita a una 85enne a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.Leggi anche: Cosenza, neonata di appena un giorno rapita in ospedale e poi ritrovata L’anziana, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo ed ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una seconda auto, condotta dalla 31enne. L’incidente è avvenuto in via Togliatti. La giovane è stata trasportata in elisoccorso al Maggiore di Parma per un trauma spinale. Sul posto le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che dovrà ora cercare di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.