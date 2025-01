Universalmovies.it - The Odyssey | Jon Bernthal entra nel cast del film

Jonto neldi The, il nuovo ambiziosodiretto da Christopher Nolan.Deadline ha rivelato quest’oggi che ilall stars di Thepotrà contare anche sulla classe recitativa di Jon, attore noto per il ruolo di The Punisher negli show Marvel e The Bear. Nessun dettaglio sulla natura del ruolo è stato però rivelato. L’attore avrà la compagnia del calibro di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o e Charlize Theron.Le riprese deldovrebbero iniziare il mese prossimo e segneranno il secondodi Nolan per la Universal.TheNote di ProduzioneChristopher Nolan dirige il, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy.