Tchoukball Alti e bassi per i team di casa nostra

Domenica 19 Gennaio è andata in scena l’ultima giornata del girone d’andata del Campionato di Serie A di. Il programma vedeva le due squadre ferraresi, Monkeys e Caplaz, impegnati in terra lombarda a Rovello Porro per affrontare Rovello Sgavisc e Rovello Seran. Primo appuntamento tra Rovello Seran e Ferrara Caplaz: i ferraresi riescono ad imporsi con un ultimo tempo di grande esperienza, sfruttando i punti di forza a discapito di un gruppo come i Seran molto coeso ma con alcune assenze importanti. Al termine del tempo di gioco il tabellone recita il punteggio di 58 a 62. Secondo impegno tra Sgavisc e Monkeys, ennesimo atto di una sfida che negli ultimi anni vede le due squadre contendersi il titolo di campioni d’Italia e d’Europa. Come molte volte ultimamente è successo, sono gli Sgavisc ad avere la meglio per 58-51.