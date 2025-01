Oasport.it - Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Engadina: Pellegrino punta al podio nella sprint

Dopo aver disertato il precedente apmento del circuito maggiore a Les Rousses, l’Italia ha ufficializzato le convocazioni per la settima tappa stagionale delladel2024-2025 di sci di, che si terrà sulle nevi dell’(in Svizzera) da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Per tutti il mirino è giàto verso i Campionati Mondiali di Trondheim (26 febbraio-9 marzo).Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato per la trasferta elvetica 10 atleti azzurri (8 uomini e 2 donne): Federico, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcò in campo maschile; Maria Gismondi e Martina Di Centa per il settore femminile.Il programma del weekend svizzero prevede una staffetta mista (venerdì 24 gennaio alle ore 16.