Ryan Gosling in trattative per unirsi al film di Shawn Levy su Star Wars

Leggi su Cinefilos.it

inperaldisuCome riportato da Deadline, la superdi Barbie,, è in fase diper partecipare aldisue Jonathan Tropper stanno lavorando al lorolegato alla celebre saga da ormai due anni e, ancora senza titolo, questo progetto è in programma per il 17 dicembre 2027. Il prossimodiè The Mandalorian & Grogu, previsto per il 22 maggio 2026, per cui se i piani non dovessero cambiare, ilsuccessivo della saga sarebbe proprio quello di, che potrebbe dunque entrare in produzione già quest’anno.è un regista imprescindibile per la Disney: con Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, che ha incassato 1,33 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha realizzato ilcon rating R più alto di tutti i tempi.