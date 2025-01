Ilrestodelcarlino.it - Rbr bene in attacco. Difesa da migliorare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verrebbe da dire che in questa A2 vince chi fa più canestro. Lo dimostra il dato dei punti segnati, con Udine prima (82.9), Rimini seconda (82.4), Cividale terza (80) e Cantù sesta (78.1). Innon tutte stazionano nei primi posti, almeno per il mero dato dei punti subiti: Cantù comanda (72.5), Udine è terza (73.8), Rimini è ottava (75.9) e Cividale è undicesima (76.5). Rbr (42%) e Apu (38%) sono anche quelle che tirano meglio dalla lunga distanza. Molto significativo il dato dei tiri da tre presi a partita, per quelli che pensano che la squadra di Dell’Agnello abusi a volte della soluzione da fuori. Rbr è al 13° posto (25.5), vale a dire che più della metà delle squadre spara da lontano molto più di Rimini. Da segnalare anche il vecchio dato della "valutazione". Rbr comanda con una media di 93.