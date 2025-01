Thesocialpost.it - Prima il malore, poi l’incidente: dramma in Italia, “Non ce l’ha fatta”

Drammma in: un uomo è morto a seguito di un incidente stradale in via Perazzeta a Santa Marinella, sul litorale Nord della provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di martedì 21 gennaio. La vittima è un uomo di sessantasette anni, per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. L’episodio ha scosso la comunità, che si è stretta con cordoglio alla famiglia. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Tanti i messagggi di vicinanza si suoi cari.Secondo le informazioni emerse dalle ricostruzioni degli agenti, il sessantasettenne al momento dell’accaduto era alla guida di uno scooter e stava percorrendo la strada sul litorale Nord della provincia di Roma. Improvvisamente ha perso il controllo, ha sbandato ed è finito sull’asfalto. L’impatto è stato fatale e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.