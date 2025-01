Thesocialpost.it - Pesaro, tragedia al Passo: uomo trovato morto nella notte

Leggi su Thesocialpost.it

drammatica a Bosaro, in via, nei pressi della golena. Alle 5 del mattino, qualcuno ha notato una bici e uno zaino abbandonati a pochi metri dal ponte e ha subito chiamato i carabinieri. La preoccupazione è diventata realtà poco dopo.Leggi anche: Muore alla festa della sorellina: drammatico incidente, una famiglia distrutta cosìIndagini in corsoI vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per avviare le ricerche. Alle 7, la svolta più temuta: il corpo senza vita di unè stato recuperato. Si tratta di una persona di circa 50 anni.Secondo i primi accertamenti, non sono emersi segni di violenza. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo. Bosaro si sveglia con unache lascia sgomenti. La comunità attende risposte per capire le cause di questa morte improvvisa.