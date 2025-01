Ilfattoquotidiano.it - Perché tutti parlano di “The Opera!”, il nuovo film di Davide Livermore con i costumi di Dolce e Gabbana

Un atto d’amore per l’arte e il suo potere ‘rivoluzionario’. Che sia teatro,, cinema, danza, letteratura non importa: “The! Arie per un’eclissi”, ilin uscita dal 20 gennaio nelle sale cinematografiche firmato dae Gep Cucco e ispirato al mito di Orfeo ed Euridice, entra ed esce dai generi come l’acqua. Profonda o in superficie, invade i suoi paesaggi onirici, visionari, di inquietante bellezza. Si muove silenziosa per diventare specchio di azioni del passato e del futuro dove il canto, i dialoghi e la musica scandiscono ambientazioni di potente simbologia, il riflesso di ciò che accade dentro. Il compiersi di quel destino che gli dei hanno stabilito per Orfeo ed Euridice si rinnova ancora oggi in ogni perdita di chi si ama. Se è impossibile trattenere con la mano l’acqua, altrettanto impossibile è attribuire un’etichetta a questo lavoro.