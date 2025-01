Lanazione.it - Natività e fantasia. Dal presepe in bottiglia a quello che esce dalle pagine di un libro

Leggi su Lanazione.it

Stupore e creatività: un bio-realizzato con unadi plastica, uno ideato con i sassi, un altro utilizzando bottiglie e barattoli illuminati e infine unchemagicamentedi un: la seconda edizione di presepi in concorso, organizzata dalla parrocchia dei Santi Stefano e Margherita di Baccano è stata un successo. Tutti i partecipanti, cittadini, famiglie e scuole, si sono messi in gioco e tutte le creazioni,più originali a quelle più semplici, hanno comunque espresso l’essenza del, ma soprattutto come questo gesto di creazione artistica resti un momento di riflessione e di mistero, che coinvolge coppie, famiglie, genitori e figli. C’è chi ha usato parti tramandate da generazioni, chi ha meccanizzato le varie attività e il paesaggio, chi ha costruito le casette o le ha dipinte su sassi, chi ha studiato attentamente il posizionamento.