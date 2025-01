Inter-news.it - Moratti: «Napoli schiacciasassi, lotta a due. Champions League non affascinante»

Leggi su Inter-news.it

L’ex presidente dell’Inter, Massimo, intervistato su Radio Kiss Kissha parlato dellascudetto in Serie A. Poi un pensiero anche sullaSCUDETTO – Massimoha espresso così la sua opinione riguardo lain Serie A tra Inter e: «Al momento ildi Conte è una squadra. Sarebbe interessante unaa due tra Inter e, un duello accattivante. Immagino sia così fino al termine della stagione perché la Juve ed il Milan dimostrano di non riuscire a recuperare e hanno problemi vari. La nuova? È un format che non mi convince, non mi affascina, non sai mai se sei dentro o fuori. Se c’è un problema nel calcio attuale è che ci sono troppe partite e troppi tornei a cui partecipare».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «a due.