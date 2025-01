Mondiali di Pallamano Maschile l’Italia batte la Repubblica Ceca | quarti di finale più vicini

Leggi su Ilfaroonline.it

Una grande Italia porta a casa la partita con la, nel debutto al Main Round deidi, in svolgimento in Danimarca. Gli Azzurri proseguono la striscia positiva di risultati e proseguono la competizione. Il risultato a favore è stato quello di 14-9. I punti nel Gruppo I del torneo sono ora 4.Il 23 gennaio, domani sera alle 18,00,giocherà con la Germania. Potrebbe essere una partita chiave per decidere le sorti del girone e del prezioso pass per idi. Il 25 gennaio, ci sarà poi il match con la Svizzera.Il racconto della partita, le interviste e i gironi – Fonte federhandball.itLA PARTITA. Buone notizie dall’infermeria: Marco Mengon e Mikael Helmeon rientrano nell’elenco dei convocati, garantendo rotazioni preziose sulla linea dei terzini.