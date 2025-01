Mistermovie.it - Mister Movie | Giancarlo Esposito racconta il Villain Sidewinder in Captain America: Brave New World

Leggi su Mistermovie.it

La partecipazione dial Marvel Cinematic Universe (MCU) ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i fan. L’attore, celebre per i suoi indimenticabili ruoli in Breaking Bad e The Boys, si unisce al cast diNew, in cui interpreterà un personaggio fondamentale. La natura del suo ruolo, inizialmente avvolta nelo, è stata recentemente svelata:darà vita a Seth Voelker, noto anche come, uno deipiù intriganti del MCU.Il Personaggio di: UnMultidimensionaleIl personaggio di, come descritto nella nuova interpretazione di, si distaccherà notevolmente dalla versione originale dei fumetti. L’attore ha dichiarato di voler esplorare il “lato serpentesco” di Voelker, e ha anche accennato a come il suo costume rifletta già questo aspetto, promettendo un’esplorazione più approfondita di questa parte del personaggio nei progetti futuri.