Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break immediato nel secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Servizio esterno e schiaffo al volo per l’azzurro.40-15spinge da fondo con il diritto, in rete il diritto del n.8.30-15 Lungo il rovescio incrociato dell’o.15-15 Battuta esterna vincente del n.1.0-15 Detiene da fondo e passa al contrattacco. Largo il passante di rovescio lungolinea dell’italiano.2-1 Battuta esterna vincente, Desi salva dal doppio.40-30 Detrova un diritto incrociato strettissimo che mette in difficoltà. L’o sta giocando palesemente sopra i propri ritmi abituali.30-30 Lungo il diritto di De.30-15 Servizio e rovescio incrociato in avanzamento del n.8.15-15 Aveva risposto bene l’azzurro, ma è lungo il diritto centrale in manovra.0-15 Doppio fallo di De, costretto a forzare anche la seconda.