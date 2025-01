Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Mattia Casse al comando! Terzo Innerhofer, Paris non spinge

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.25 Indietro Roesti e Alphand: sempre più difficile staccare tempi competitivi.12.21 Fantastico Christofa 65 centesimi da: è ottima Italia nelladi Kitz.12.18 Indietro Goldberg e Lehto, ora tocca a Christof.12.15 Ottavo Babisnsky a 1?33 di distacco da, appena davanti a Schieder.12.13 Hemetsberger secondo a 64 centesimi da: buona la prestazione dell’austriaco.12.11 Nono Striedinger a 1?52 di ritardo da. In tanti nel finale stanno evitando di prendersi rischi eccessivi.12.09 Dopo lachiusa in testa ieri, l’elvetico Alexis Monney è sesto a 1?30.12.07 Discreta ladi Florian Schieder che conclude in sesta posizione a 1?40 di ritardo.12.05 Si rialza totalmente nel finaleche conclude in ottava posizione a 1?69 da