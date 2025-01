Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: le Pantere chiudono il girone alla perfezione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.21.50 Con quella di oggiarriva a trentadue vittorie stagionali su trentadue incontri disputati: un’egemonia incontrastabile quella impartita dalle venete. Adesso la Imoco deve cambiare nuovamente scenario e ributtarsi sul campionato, dove domenica è attesa all’incontro non semplice contro Chieri.21.47 43 attacchi vincenti contro 26 e 7 muri piazzati contro 3: questi i numeri che esemplificano la superiorità netta manifestata dalle. Isabelle Haak è la miglior marcatrice dell’incontro con 18 punti messi a referto, ma la svedese non è stata l’unica a brillare: Marina Lubian ha incantato a suon di ace e muri vincenti, Gabi e Zhu Ting sono state implacabili.