Lanotiziagiornale.it - “L’Italia e l’Ue reagiscano: basta essere subalterni agli Usa”. Parla l’europarlamentare del M5S, Della Valle

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Schierata in prima fila al giuramento di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti c’era la Silicony con i suoi massimi esponenti. Presente l’inseparabile Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Ma anche il suo rivale ‘spaziale’ Jeff Bezos e gli amministratori delegati di Apple e Google, rispettivamente Tim Cook e Sundar Pichai. Presenti anche il numero uno di Meta Mark Zuckerberg, e i chief executive officer di TikTok e OpenAI, Shou Chew e Sam Altman.Danilo, euromentare M5S, che peso avranno i grandi monarchi tecnologici nelle politiche di Trump?“Notevole. La politica dovrebbeindipendente dai potentati economici e decidere in piena autonomia facendo prevalere l’interesse generale, con Trump invece siamo all’apoteosi dei conflitti d’interesse. Uno dei suoi primi provvedimenti è stata l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo globale dell’Osce sulla tassazione per le multinazionali.