Lapresse.it - Libia: Schlein, Meloni smetta di nascondersi, vicenda Almasri di gravità inaudita

Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Le opposizioni insieme chiedono a Giorgiadi smettere didietro i suoi ministri. Quello che è accaduto ieri è di una. Altro che chiodi e cavilli. In un momento in cui la credibilità del nostro Paese è già messa a dura prova dal punto di vista del diritto internazionale. Chiediamo alla premier di venire a riferire in Aula, stiamo mandando al presidente della Camera. Non ci fermeremo sino a quando non avremo chiarezza e trasparenza. A Giorgiadiciamo di smettere dinel Palazzo”. Così la segretaria del Pd Ellynel corso di una conferenza stampa alla Camera con gli altri leader delle opposizioni sulla