Quotidiano.net - Incendi in Brasile: 79% in più di vegetazione distrutta nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

La superficie didagliinè aumentata del 79% nel, raggiungendo i 30,8 milioni di ettari: una cifra superiore a quella dell'intera Italia, secondo un rapporto della piattaforma di monitoraggio MapBiomas pubblicato oggi. Si tratta della più grande area ad andare in fumo nel Paese latinoamericano in un anno dal 2019. L'Amazzonia, una gigantesca regione naturale con un ecosistema cruciale per la regolazione del clima, è stata la più colpita con circa 17,9 milioni di ettari devastati, ovvero il 58% del totale, e più dell'intera superficie bruciata nell'intero Paese nel 2023, specifica lo studio. Ilè stato un anno "atipico e allarmante", riassume Ane Alencar, coordinatrice di MapBiomase, la piattaforma di monitoraggio dell'Osservatorio climatico brasiliano.