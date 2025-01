Ilgiorno.it - Il collegamento Argegno-Pigra. Stop per la manutenzione

Riaperta l’agosto scorso torna a chiudere la funivia che collega, per un intervento diprogrammata. Loalle corse è in programma da venerdì e si protrarrà fino al prossimo 15 aprile, secondo la comunicazione di Atm che da alcuni mesi si occupa di garantire il. Negli ultimi anni la Regione ha investito oltre 800mila euro per garantire la messa in sicurezza della linea in grado di collegarein 6 minuti, superando un dislivello di 648 metri. Lo scorso 9 agosto, dopo unodurato 22 mesi, ilè stato riaperto ma soltanto durante il fine settimana e nei giorni festivi. Meglio di niente, ma comunque troppo poco per i residenti del piccolo borgo montano che sono gli unici pronti a utilizzare la funivia anche tutto il resto dell’anno, per risparmiarsi la lunga strada tutta curve che è l’unica alternativa per salire in paese.