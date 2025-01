Quotidiano.net - Gerry Scotti al Festival di Sanremo 2024: Co-conduzione con Conti e Clerici senza cachet

Leggi su Quotidiano.net

"Alvado in amicizia,: è bello poterselo permettere. È l'unica 'conditio sine qua non' che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato". Lo dice all'ANSA, cheha voluto insieme con Antonellasul palco dell'Ariston per la co-della prima serata di, martedì 11 febbraio. La liberatoria da parte di Mediaset è arrivata immediatamente: "Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio. Forse perché - aggiunge scherzando- era un via libera solo per una serata. Qualcuno ha tirato in ballo la pax televisiva: ma io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c'è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo.