Festival di Sanremo, Fedez chiama Masini per la serata dei duetti

Firenze, 22 gennaio 2025 – Lui, che ildil’ha vinto due volte – nel 1990 con ‘Disperato’ nella categoria Novità e nel 2020 tra i big con ‘L’uomo volante’ – è pronto calcare ancora il prestigioso palco dell’Ariston con una delle sua canzoni di maggior successo. Il cantautore fiorentino Marcocon la sua ‘Bella stronza’ è dato come ospite di2025 (11-15 febbraio), nelladeito dal rapper. Il condizionale è d’obbligo finché l’altro fiorentino, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, non ufficializzerà i. L’invito a, comunque, è arrivato e il fiorentino ha fatto sapere che “ancora non ho deciso”. Ma le indiscrezioni sono bastate a scatenare il gossip. La canzone, fin dalla sua uscita – nel lontano 1995 nell’album ‘Il cielo della Vergine’– ha suscitato critiche per il testo molto forte (così come ‘Vaffanculo’).