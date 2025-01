Dal 7 marzo la mostra Caravaggio 2025 a Palazzo Barberini

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 gen. (askanews) – Dal 7al 6 luglio, in concomitanza con le celebrazioni del Giubileo, le Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con Galleria Borghese, con il supporto della Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura e col sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, presentano a, a cura di Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon: un progetto tra i più importanti dedicati a Michelangelo Merisi detto(1571-1610), con un eccezionale numero di dipinti autografi e un percorso tra opere difficilmente visibili e nuove scoperte in uno dei luoghi simbolo della connessione tra l’artista e i suoi mecenati. Esaminando il contesto che ha reso l’artista una figura centrale nell’arte mondiale,, ospiterà le opere in un allestimento che esalta la potenza e la modernità della pittura di, tra i più grandi maestri della pittura di tutti i tempi.