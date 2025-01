Donnapop.it - Costanza Caracciolo, dietro il sorriso si nasconde un grande dolore: ecco cosa è successo all’ex velina

, exdi Striscia la notizia, ha vissuto un’esperienza di vita che ha segnato profondamente il suo corpo e la sua serenità. Dopo due gravidanze ravvicinate, ha affrontato una condizione fisica che ha avuto un impatto non solo estetico, ma anche emotivo.A 33 anni (oggi ne ha 35), madre di Stella e Isabel, ha dovuto fare i conti con la diastasi addominale, un disturbo che le ha cambiato l’aspetto e le ha causato fastidi fisici. Tuttavia, la sua forza è stata quella di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, seppur consapevole delche alcune osservazioni sul suo corpo hanno provocato.e il rapporto col suo corpo: ilper la diastasi addominaleDopo aver dato alla luce le sue due figlie in un breve lasso di tempo,si è trovata a dover fare i conti con una diastasi addominale, una condizione che non solo ha alterato il suo aspetto fisico, ma ha anche causato una serie di problemi fisici.