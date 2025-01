Con i soldi dei fedeli il parroco faceva affari e regali alla perpetua a processo don Paolo Bianciotto | così l’amica ha comprato bar e case

Leggi su Open.online

È accusato di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita don, 81 anni, exdella chiesa di Madonna di Fatima a Pinerolo, in provincia di Torino. Il sacerdote è finito acon l’accusa di aver tradito la fiducia di alcuni suoi, per lo più affetti da problemi psichiatrici o deficit cognitivi. Don Bianchetto è riuscito a svuotare i conti correnti di queste persone, ottenendo poi centinaia di migliaia di euro che ha usato per spese personali e qualche regalo. Ad esempiosua.Il bancomat deinelle mani del preteI fatti sarebbero avvenuti tra il 2018 e 2021. In quel periodo, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, don Bianchetto è riuscito a ottenere quasi 185 mila euro da una donna e da una coppia didella sua parrocchia.