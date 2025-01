Formiche.net - Cina al timone. Gli impatti del dominio marittimo secondo gli Usa

Negli ultimi decenni, laha consolidato una posizione dominante nel settoreglobale, trasformando il proprio potere economico in un’influenza strategica che va ben oltre il commercio.un recente rapporto dell’Ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, ilcinese nei settori della cantieristica navale, della logistica e del trasportopresenta implicazioni significative per la sicurezza economica e nazionale.Le parole di Tai“Oggi gli Stati Uniti sono al 19° posto nella costruzione di navi commerciali, con meno di cinque navi costruite ogni anno, mentre lane produce oltre 1.700”, ha dichiarato l’ormai ex rappresentante Katherine Tai in una nota diffusa lunedì scorso, ovvero l’ultimo giorno dell’amministrazione Biden (il neopresidente Donald Trump ha indicato Jamieson Greer per il ruolo).