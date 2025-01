Ilgiorno.it - Barbara, la pittura e l’arte di volare

Pittrice, aviatrice, giornalista, spirito indipendente che incrociò la parabola del Futurismo, allontanandosi poi dal movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti in aperto contrasto con la sua ideologia bellicista e maschilista. Tutto questo fu, al secolo Olga Biglieri, artista e intellettuale affascinata dal volo, una passione che la rese un’esponente originale della corrente dell’aerofuturista. Di lei e dei suoi dipinti si parlerà domenica alle 17.30 negli spazi della galleria d’arte LeoGalleries di via De Gradi a Monza nell’incontro “, aeropittrice e aviatrice“. A discuterne saranno Emanuele Panzera e Glorianda Scurto, curatori dell’Archivio. I due critici racconteranno la vita e le opere di questa figura singolare, donna moderna che indiede vita a un linguaggio fatto di movimento, linee, colori e prospettive, e di cui proprio nella galleria monzese si sono potute ammirare in queste settimane alcune creazioni, proposte all’interno della mostra dal titolo “La Ballerina e le aeropittrici futuriste“.