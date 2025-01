Anteprima24.it - Autorimesse e parcheggiatori abusivi, 39 segnalazioni a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSu indicazione del prefetto diMichele Di Bari sono stati intensificati i controlli della Guardia di Finanza che, negli ultimi due mesi, hanno segnalato 39 persone, tra esercenti die guardiamacchine. Undicisono state sanzionate per occupazione abusiva del suolo pubblico dai finanzieri nella zona di “Borgo Orefici” della città e nei quartieri Porto, Chiaia e Fuorigrotta. Tutte parcheggiavano le auto dei clienti – a cui facevano pagare tariffe tra 6 e 15 euro all’ora – sulle strade pubbliche, in doppia fila o sul marciapiede, occupando anche gli stalli a strisce blu e c’era anche chi per riservarsi lo spazio, delimitava tratti del manto stradale con coni e segnaletiche non autorizzate, intralciando la circolazione di veicoli e passanti.