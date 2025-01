.com - Udinese-Roma, Tar Friuli accoglie ricorso contro divieto di trasferta

Leggi su .com

(Adnkronos) – I tifosi dellapotranno comprare biglietti e andare inper il match sul campo dell’, in programma domenica 26 gennaio e valida per la 22esima giornata di Serie A Il Tar delVenezia Giulia oggi ha infatti accolto ilpresentato dai tifosi della, e sostenuto dalla società giallorossa,ildiimposto ai residenti nel Lazio. La squadra di Ranieri, nella sfida del Bluenergy Stadium, potrà quindi essere accompagnata dal suo popolo. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?I tifosi die Lazio residenti nel Lazio avevano ricevuto ildi, come detto, dopo gli scontri andati in scena prima del derby dello scorso 5 gennaio. Per i tifosi giallorossi non era stato possibile quindi acquistare biglietti per la sfida di Bologna del 12 gennaio, con annullamento dei tagliandi già venduti.