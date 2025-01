Justcalcio.com - Tuttosport – Diao apre le danze, Nico Paz blinda il successo Como: poker all’Udinese

2025-01-20 23:33:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di:Dopo il ko interno contro il Milan, ilsi rialza e cala ilnel 4-1 finale. Dopo cinque minuti di giocolela seconda rete di fila di Assane, raggiunta dal raddoppio di Strefezza al 44esimo. Nella ripresa arriva la reazione della squadra di Runjaic che accorcia le distanze al 50esimo con Payero.in dieci uomini dal minuto 57 a causa del rosso estratto a Goldaniga ma il doppio giallo di Solet pareggia i conti al 63esimo. La squadra di Fabregas torna a spingere e arrivano l’autorete di Bijol prima e la firma diPaz poi che fissano il punteggio sul 4-1. In classifica, ilsale a quota 22 punti mentre l’Udinese resta fermo a 26.-Udinese 4-1, la cronacaNonostante il campo reso pesante dalla pioggia, ilprende subito in mano le redini del gioco, trovando il gol in avvio.