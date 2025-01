Trump sospende gli aiuti all' estero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.28 Il presidente statunitense Donaldha firmato un ordine esecutivo col quale vengono sospesi tutti i programmi di assistenza estera degli Stati Uniti per 90 giorni. In questo periodovaluterà se talisono in linea con gli obiettivi politici della sua amministrazione. Secondo quanto si afferma nell'ordine "l'industria e la burocrazia degliesteri non sono allineate con gli interessi americani e in molti casi sono antitetiche ai valori americani" e "servono a destabilizzare la pace".