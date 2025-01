Pronosticipremium.com - Roma, Rensch arriva domani nella Capitale: via libera dall’Ajax

La vittoria per 3-1 con il Genoa è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno ritrovato la via della vittoria con una prestazione di alto profilo, per tutto l’arco dei 90? minuti. Il focus si sposta ora sull’Europa League, un impegno tanto caro alla società ed ai tifosi. L’idea è quella di strappare il pass per il prossimo turno della competizione. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta delicata, contro un cliente ostico e desideroso di compiere un’impresa.Dietro le quinte, però, il calciomercato di gennaio sta entrando sempre di più nel suo vivo. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi sarebbe pronto a regalare a Claudio Ranieri i primi innesti di spessore, in grado di dare da subito un apporto concreto alla squadra.