Rino Logiacco | un Uomo al servizio di Melicucco candidato ideale per le Politiche Sociali?

, figura di spicco nel panorama culturale calabrese e appassionato promotore della storia locale, si è dichiarato disponibile a mettere le sue competenze e il suo impegno aldella sua città natale,.Con un curriculum che spazia dalla pubblicazione di opere storiche significative alla partecipazione attiva nel teatro dialettale e alla ricezione di riconoscimenti per il suo contributo culturale,incarna l’eccellenza locale. Il suo potenziale ruolo come assessore allerappresenterebbe un’opportunità per la comunità di beneficiare di un professionista competente e profondamente radicato nel territorio.A livello locale, scegliere in base al merito e premiare le eccellenze locali non è solo un atto di giustizia, ma anche una strategia vincente per lo sviluppo della comunità.