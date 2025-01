361magazine.com - Recensione di “I semi magici di Belabù” di Chiara Taormina

“I” è un affascinante racconto fantasy scritto dae illustrato da Francesca Carta.“I” è un affascinante racconto fantasy scritto dae illustrato da Francesca Carta. Ambientato nel misterioso regno di Osvald, il libro narra la storia, un giovane orco dal cuore nobile, che vive in armonia con la natura e gli animali. La trama si sviluppa in un mondo popolato da elfi, cavalieri, streghe e fate, dove Belabù deve affrontare la perfida strega Eudelia per proteggere idel suo popolo. Il racconto è ricco di avventure e colpi di scena, con personaggi ben caratterizzati e un’ambientazione dettagliata che cattura l’immaginazione del lettore. Le illustrazioni di Francesca Carta arricchiscono ulteriormente la narrazione, rendendo visibili i mondi e i personaggi descritti.