Iltempo.it - Quarta Repubblica, i video esclusivi dei sabotaggi ai treni a Roma e Milano

Il velo sul possibile piano dio aiè stato sollevato e quelli che, all'inizio, sembravano banali e imprevedibili guasti, fanno pensare sempre di più ad azioni mirate che hanno come obiettivo mettere a rischio la sicurezza ferroviaria e colpire il governo nella persona del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. A rafforzare questa tesi ci sono anche icheha mandato in onda ieri sera e che riguardano movimenti sospetti alla stazione Aurelia die a quella Centrale di, Ilesclusivo di un presunto tentativo di.#pic.twitter.com/GzPAxUCu7A —(@Q) January 20, 2025 Le prime immagini mostrate dal programma condotto da Nicola Porro risalgono a sabato 18 gennaio: nel filmato si vedono due persone scavalcare la recinzione vicino alla stazione Aurelia e provare a forzare una porta per entrare nella stanza in cui si gestisce la linea-Grosseto.