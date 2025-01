Pronosticipremium.com - Pellegrini in gruppo, Roma al completo: le idee di Ranieri per l’AZ Alkmaar

Imperversa il mercato in un periodo che sarà certamente tosto per la, con partite da giocare ogni tre giorni per un lungo lasso di tempo. L’affare Frattesi tiene banco nella capitale, mavuole tenere la concentrazione dei suoi sul campo, a cominciare dalla spinosa trasferta sul campo del. Al di là di un tabù lontano dall’Olimpico che dura da 9 mesi, in Olanda urge una vittoria per blindare definitivamente la qualificazione al prossimo turno di Europa League ed andarsi a giocare, all’ultima giornata contro l’Eintracht Francoforte, anche la difficile possibilità di entrare nelle prime otto.Una buona notizia per il tecnico arriva dalla seduta odierna a Trigoria:si è allenato con il, indossando un tutore al ginocchio come fu per Koné prima di lui, e partirà dunque con la squadra.