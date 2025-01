Tvplay.it - Napoli-Garnacho, nuovo colpo di scena: ci siamo, si sblocca tutto!

Alejandroresta al centro dei desideri deldi Antonio Conte: spuntano le ultime riguardo il calciatore argentino. L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha apertori imprevedibili per quanto riguarda il mercato del. La squadra azzurra dovrà trovare il modo di ottemperare all’assenza del giocatore georgiano, e in questo senso ci sono diversi nomi accostati al club azzurro nel corso di queste settimane.Il primo della lista è Alejandro, profilo ideale da inserire all’interno della compagine allenata da Antonio Conte che è stato chiaro: non accetterà giovani promesse e calciatori che avrebbero bisogno di tempo per inserirsi, servono elementi pronti e in grado di scendere subito in campo.In questo senso propriorappresenta la soluzione ideale, anche se non è l’unico nome: Federico Chiesa é un altro dei calciatori accostati alla squadra partenopea e che conosce bene il campionato italiano.