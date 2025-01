Ilrestodelcarlino.it - Le festività natalizie non sono ancora finite. Si pattinerà sul ghiaccio tutta la settimana

I pattini non si fermano. Il lungo inverno della pista di pattinaggio, posta quest’anno su parte del lungomare pedonale tra il verde, proseguirà oltre il periodo del Sigep abbracciando anche il prossimo fine. Domenica sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile mettersi i pattini ai piedi. Inaugurata il 23 novembre scorso, si avvia così a superare i due mesi di attività. La pista, come anche il villaggio natalizio e la ruota panoramica,diventate attrazioni invernali, proposte al pubblico per un periodo sempre più lungo, di pari passo con l’attività turistica che sta vedendo un numero considerevole di attività ricettive aperte anche in questo periodo grazie al Sigep. La pista di pattinaggio sarà una attrazione anche per il popolo del salone fieristico che anche quest’anno ha scelto Riccione.